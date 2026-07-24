Vernissage en musique de l’expo Les Murs du Son de Benoît Averly, sculpteur La Tanière Flagy

Informations pratiques

Flagy

Vernissage en musique de l’expo Les Murs du Son de Benoît Averly, sculpteur

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 21:30:00

Date(s) :

2026-08-21

La 9e édition du Dernier petit festival de l’été s’ouvre avec le vernissage en musique de l’exposition des sculptures murales Les Murs du Son de Benoît Averly.

Installé dans le village de Saint-Point, Benoît crée dans un esprit épuré des oeuvres en bois aux contrastes subtils, jouant avec la lumière, les lignes et les textures. Son travail est instinctif, et s’effectue souvent après une longue réflexion en un jet semblable à une calligraphie, et ses oeuvres sont exposées dans des galeries à travers le monde.

Solveig Rousse et Teddy Danjean accompagne le vernissage avec de la musique renaissance jouée au clavecin et sur des cornets à bouquin fabriqués par Damien Bardonnet à Jalogny. .

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr

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English : Vernissage en musique de l’expo Les Murs du Son de Benoît Averly, sculpteur

L’événement Vernissage en musique de l’expo Les Murs du Son de Benoît Averly, sculpteur Flagy a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II