Vernissage en musique Place Balségur Monflanquin
Vernissage en musique Place Balségur Monflanquin jeudi 9 avril 2026.
Vernissage en musique
Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Pour inaugurer son expo, Anouch invite à une ambiance musicale acoustique-electro-slam, autour d’un verre partagé.
Pour inaugurer son expo, Anouch invite à une ambiance musicale acoustique-electro-slam, autour d’un verre partagé. .
Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Vernissage en musique
To inaugurate his exhibition, Anouch invites us to an acoustic-electro-slamming musical ambiance, over a shared drink.
L’événement Vernissage en musique Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Coeur de Bastides
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