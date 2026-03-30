Vernissage en musique Place Balségur Monflanquin

Vernissage en musique

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Pour inaugurer son expo, Anouch invite à une ambiance musicale acoustique-electro-slam, autour d’un verre partagé.

Pour inaugurer son expo, Anouch invite à une ambiance musicale acoustique-electro-slam, autour d’un verre partagé. .

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Vernissage en musique

To inaugurate his exhibition, Anouch invites us to an acoustic-electro-slamming musical ambiance, over a shared drink.

L’événement Vernissage en musique Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Coeur de Bastides