Vernissage et concert de harpe par Camille Taezi Maison des Sources Tréhorenteuc

Informations pratiques

Tréhorenteuc

Vernissage et concert de harpe par Camille Taezi

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:45:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion du vernissage de l’exposition « Peindre la beauté humaine » de Gwladys Dauly, la Maison des Sources accueille la harpiste Camille Taezi pour un concert exceptionnel. Vernissage à 19h45. Début du concert à 20h30. .

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vernissage et concert de harpe par Camille Taezi Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-09-07 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande