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AGENDA · Tréhorenteuc

Vernissage et concert de harpe par Camille Taezi Maison des Sources Tréhorenteuc

vendredi 18 septembre 2026 · Maison des Sources · Tréhorenteuc

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:45:00
Lieu
Maison des Sources
Adresse
13 Rue de Brocéliande
Ville
56430 Tréhorenteuc
Département
Morbihan
Tarif

Tréhorenteuc

Vernissage et concert de harpe par Camille Taezi

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:45:00
fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :
2026-09-18

À l’occasion du vernissage de l’exposition « Peindre la beauté humaine » de Gwladys Dauly, la Maison des Sources accueille la harpiste Camille Taezi pour un concert exceptionnel. Vernissage à 19h45. Début du concert à 20h30.   .

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25 

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English :

L’événement Vernissage et concert de harpe par Camille Taezi Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-09-07 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande

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