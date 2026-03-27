Vernissage et exposition éphémère au Bois Robillard EHPAD korian bois Robillard Nantes

Vernissage et exposition éphémère au Bois Robillard EHPAD korian bois Robillard

Vernissage et exposition éphémère au Bois Robillard EHPAD korian bois Robillard Nantes mardi 21 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 15:00 – 17:30
Gratuit : oui Pour les groupes, inscriptions auprès de l’accueil afin d’organiser la collation. Tout public 

Différentes œuvres réalisées depuis plusieurs mois orchestrées par une équipe dynamique. Différents thèmes abordées en fonction des personnes et des saisons.

EHPAD korian bois Robillard Nantes 44300
02 51 89 40 00


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