Vernissage et exposition éphémère au Bois Robillard EHPAD korian bois Robillard Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 15:00 – 17:30

Gratuit : oui Pour les groupes, inscriptions auprès de l’accueil afin d’organiser la collation. Tout public

Différentes œuvres réalisées depuis plusieurs mois orchestrées par une équipe dynamique. Différents thèmes abordées en fonction des personnes et des saisons.

EHPAD korian bois Robillard Nantes 44300

02 51 89 40 00



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