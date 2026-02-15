Vernissage et exposition itinérante Errance vers l’ailleurs de Thibault MESSAC Place de l’Eglise Saint-Julien-Beychevelle

Vernissage et exposition itinérante Errance vers l’ailleurs de Thibault MESSAC

Place de l’Eglise La Cure Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-02-27

Plongez dans un voyage entre réel et imaginaire, où le dessin et la photographie se rencontrent pour redessiner les frontières de notre regard. Thibault Messac vous invite à explorer les paysages intérieurs et les architectures oniriques inspirés de son périple au Japon.

Vernissage vendredi 27 février 2026 à 18h00 en présence de l’artiste.

Proposée par le pôle culture et son réseau des bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’île, en partenariat avec la Manufacture Médocaine, dans le cadre du programme d’éducation artistique et culturelle Paysages en mouvement. .

Place de l’Eglise La Cure Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 15 83

