Vernissage et exposition PIX on MARS de HRG pixelart Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement

Vernissage et exposition PIX on MARS de HRG pixelart

Jeudi 26 mars 2026 de 18h à 23h.

Du 27/03 au 29/04/2026 le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 11h à 17h. Le jeudi de 11h à 21h. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-26

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27

HRG Pixelart est un artiste français basé à Marseille. Il expose à Artless Gallery à partir du 26 mars.

Vernissage Jeudi 26 mars à partir de 18h, entrée libre

HRG Pixelart est un artiste français basé à Marseille. Il expose à Artless Gallery à partir du 26 mars.

Vernissage Jeudi 26 mars à partir de 18h, entrée libre .

Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@artlessgallery.com

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English :

HRG Pixelart is a French artist based in Marseille. He will be exhibiting at Artless Gallery from March 26.

Opening Thursday March 26 from 6pm, free admission

L’événement Vernissage et exposition PIX on MARS de HRG pixelart Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille