Vernissage et lancement Les cérémonies de la mer le Bourg Bretteville-sur-Ay

Vernissage et lancement Les cérémonies de la mer

le Bourg Bibliothèque Bretteville-sur-Ay Manche

Au vernissage aura lieu l’inauguration d’un meuble-archive où seront rangées toutes les photographies collectées sur le village pendant 2024/2025. De plus, l’artiste photographe Jeanne Dubois Pacquet présentera le programme d’ateliers qui auront lieu tout au long de 2026 pour Les cérémonies de la marée . .

le Bourg Bibliothèque Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 65 59 69 46 mediabrettevillesuray@gmail.com

