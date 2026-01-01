Vernissage et lancement Les cérémonies de la mer le Bourg Bretteville-sur-Ay
le Bourg Bibliothèque Bretteville-sur-Ay Manche
Début : 2026-01-31 18:00:00
fin : 2026-01-31 19:00:00
2026-01-31
Au vernissage aura lieu l’inauguration d’un meuble-archive où seront rangées toutes les photographies collectées sur le village pendant 2024/2025. De plus, l’artiste photographe Jeanne Dubois Pacquet présentera le programme d’ateliers qui auront lieu tout au long de 2026 pour Les cérémonies de la marée . .
le Bourg Bibliothèque Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 65 59 69 46 mediabrettevillesuray@gmail.com
