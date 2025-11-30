Vernissage et performances Eglise des Jacobins Poligny
Vernissage et performances Eglise des Jacobins Poligny dimanche 30 novembre 2025.
Vernissage et performances
Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny Jura
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30 2025-12-05
Vernissage et performances avec impression de lithographies sur presse à bras de 1850 (estampes originales sur Poligny spécialement réalisées pour l’évènement).
Démonstrations et réalisations de lithographie par Patrice GOUTTEFANJAT. Performances dessin encre et charbon grand format par David KUNZLI.
Dans le cadre de l’exposition Charbonik du samedi 29 novembre au dimanche 7 décembre. Ouverture de 15h à 18h en semaine, de 10h à 18h les week-ends. .
Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71
