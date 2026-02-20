Vernissage et recontre autour de l’exposition Surfons sur la vague Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Début : 2026-03-13 18:30:00
fin : 2026-03-13
Rencontrez Thomas Gillet qui présentera son livre Jour de tempête, il sera accompagné d’Alan Rozec, Nicolas Quemener et Jacques de Kerdrel pour un temps d’échange autour des vagues ! .
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14
