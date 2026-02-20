Vernissage et recontre autour de l’exposition Surfons sur la vague Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Vernissage et recontre autour de l’exposition Surfons sur la vague

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Rencontrez Thomas Gillet qui présentera son livre Jour de tempête, il sera accompagné d’Alan Rozec, Nicolas Quemener et Jacques de Kerdrel pour un temps d’échange autour des vagues ! .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage et recontre autour de l’exposition Surfons sur la vague

L’événement Vernissage et recontre autour de l’exposition Surfons sur la vague Plougoulm a été mis à jour le 2026-02-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX