Vernissage expo Jardin suspendu Lesparre-Médoc

25 Rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc Gironde

Vernissage du jardin suspendu

vous pourrez découvrir l’épilogue des ateliers origami une installation artistique collaborative, avec Alice VIALE, artiste origamiste et scénographe. .

25 Rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

