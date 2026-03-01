Vernissage Expo Photos

Rue Ernest Pinard Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 11:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Cette année le concours photos avait pour thème l’eau.

Vernissage de l’expo photos au moulin de Chabris à 11h30 organisée par l’association des Jardins du Moulin. Au gré de la promenade, vous découvrirez les photos de Bruno RIOLLAND qui a sillonné la campagne chabriotte et ses environs pour en saisir toute la beauté. Vous reconnaitrez notamment les moulins et lavoirs qui ponctuent nos paysages. .

Rue Ernest Pinard Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire lesjardinsdumoulin.chabris@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The theme of this year’s photo competition was water.

L’événement Vernissage Expo Photos Chabris a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Chabris Pays de Bazelle