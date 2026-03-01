Vernissage Expo Photos Chabris
Vernissage Expo Photos Chabris samedi 7 mars 2026.
Vernissage Expo Photos
Rue Ernest Pinard Chabris Indre
Cette année le concours photos avait pour thème l’eau.
Vernissage de l’expo photos au moulin de Chabris à 11h30 organisée par l’association des Jardins du Moulin. Au gré de la promenade, vous découvrirez les photos de Bruno RIOLLAND qui a sillonné la campagne chabriotte et ses environs pour en saisir toute la beauté. Vous reconnaitrez notamment les moulins et lavoirs qui ponctuent nos paysages. .
Rue Ernest Pinard Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire lesjardinsdumoulin.chabris@gmail.com
English :
The theme of this year’s photo competition was water.
