Vernissage EXPO photos MERMAID PARADE La Station Châtellerault

Vernissage EXPO photos MERMAID PARADE

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Le photographe Pascal Sonnet, Châtelleraudais de Sainte Catherine, est un autodidacte, sa passion pour l’image date du début des années 80.

En 2014, il se consacre à une nouvelle carrière d’auteur photographe et navigue entre Paris sa nouvelle ville d’adoption et New York sa principale destination photographique.

Dans ces différents domaines d’expression, il utilise aussi bien le noir et blanc que la couleur, de la photographie de rue à une prise de vue plus abstraite, en passant par des sujets sur la danse, la boxe ou la haute couture. .

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr

