Vernissage expo prendre racine plantes et hommes en exil Musée du Protestantisme dauphinois Le Poët-Laval
Vernissage expo prendre racine plantes et hommes en exil Musée du Protestantisme dauphinois Le Poët-Laval dimanche 12 avril 2026.
Le Poët-Laval
Vernissage expo prendre racine plantes et hommes en exil
Musée du Protestantisme dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple, Vieux Village Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Vernissage de l’exposition Prendre racine, exil des plantes et des hommes , suivi d’une veillée conte: l’exil huguenot conté par Elisabeth Blanchard
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Musée du Protestantisme dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple, Vieux Village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Opening of the exhibition Prendre racine, exil des plantes et des hommes , followed by a storytelling evening: l’exil huguenot narrated by Elisabeth Blanchard
L’événement Vernissage expo prendre racine plantes et hommes en exil Le Poët-Laval a été mis à jour le 2025-03-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux