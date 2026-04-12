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Vernissage expo prendre racine plantes et hommes en exil Musée du Protestantisme dauphinois Le Poët-Laval

Vernissage expo prendre racine plantes et hommes en exil Musée du Protestantisme dauphinois Le Poët-Laval dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Musée du Protestantisme dauphinois

Adresse : 25 rue de l'Ancien Temple, Vieux Village

Ville : 26160 Le Poët-Laval

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Le Poët-Laval

Vernissage expo prendre racine plantes et hommes en exil

Musée du Protestantisme dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple, Vieux Village Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Vernissage de l’exposition Prendre racine, exil des plantes et des hommes , suivi d’une veillée conte: l’exil huguenot conté par Elisabeth Blanchard
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Musée du Protestantisme dauphinois 25 rue de l’Ancien Temple, Vieux Village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Opening of the exhibition Prendre racine, exil des plantes et des hommes , followed by a storytelling evening: l’exil huguenot narrated by Elisabeth Blanchard

L’événement Vernissage expo prendre racine plantes et hommes en exil Le Poët-Laval a été mis à jour le 2025-03-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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