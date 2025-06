Vernissage expo « Terre et Temps 3 » – Galerie Espace Liberté Crest 26 juin 2025 17:00

Drôme

Vernissage expo « Terre et Temps 3 » Galerie Espace Liberté 5 Rue des Alpes Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 17:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

Date(s) :

2025-06-26

« Aujourd’hui: c’est le mot qui passe par nos mains. Un mot qui dure. Qui s’use lentement. Qui nous efface en devenant mémoire. » Thierry Metz

.

Galerie Espace Liberté 5 Rue des Alpes

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 52 37 99 86

English :

« Today: it’s the word that passes through our hands. A word that lasts. That wears out slowly. That erases us by becoming memory. » Thierry Metz

German :

« Heute: Das ist das Wort, das durch unsere Hände geht. Ein Wort, das bleibt. Das sich langsam abnutzt. Das uns auslöscht, indem es zur Erinnerung wird. » Thierry Metz

Italiano :

« Oggi è la parola che passa tra le nostre mani. Una parola che dura. Una parola che si consuma lentamente. Ci cancella diventando memoria » Thierry Metz

Espanol :

« Hoy es la palabra que pasa por nuestras manos. Una palabra que dura. Una palabra que se desgasta lentamente. Nos borra convirtiéndose en memoria » Thierry Metz

L’événement Vernissage expo « Terre et Temps 3 » Crest a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme