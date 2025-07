VERNISSAGE EXPOSITION À LAJO Saint-Alban-sur-Limagnole

VERNISSAGE EXPOSITION À LAJO

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

L’association Nature & Culture de Lajo présente:

VERNISSAGE DE l’EXPOSITION D’ÉTÉ À LAJO

Animations Gratuites et Tombola!

Céramiques , bijoux, créations de cartes, photographie, sculptures sur bronze…

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 45 67 90 99

English :

The Nature & Culture association of Lajo presents:

VERNISSAGE OF THE SUMMER EXHIBITION AT LAJO

Free entertainment and raffle!

Ceramics, jewelry, card-making, photography, bronze sculptures…

German :

Der Verein Natur & Kultur von Lajo präsentiert:

VERNISSAGE DER SOMMERAUSSTELLUNG IN LAJO

Kostenlose Unterhaltung und Tombola!

Keramik, Schmuck, Kartendesign, Fotografie, Bronzeskulpturen…

Italiano :

L’Associazione Natura e Cultura Lajo presenta:

VERNISSAGE DELLA MOSTRA ESTIVA A LAJO

Intrattenimento e lotteria gratuiti!

Ceramica, gioielli, cartomanzia, fotografia, sculture in bronzo…

Espanol :

La Asociación Naturaleza y Cultura del Lajo presenta:

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE VERANO EN EL LAJO

Animación gratuita y sorteo

Cerámica, joyería, tarjetería, fotografía, esculturas en bronce…

