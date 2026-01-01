Vernissage exposition Addictions de François Ravard Le CAP Plérin

Vernissage exposition Addictions de François Ravard

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Nombreuses sont nos addictions, des plus douces aux plus terribles, des plaisirs coupables aux mauvaises habitudes…

Ravard se saisit de saynètes du quotidien pour rire de nos vices les plus tenaces, avec son cynisme et son regard amusé. Comme ses grands aînés, il parvient à mettre son aquarelle au service d’un imaginaire délicieusement drôle.

À déguster sans modération!

Exposition du 9 au 31 janvier sur les horaires d’ouvertures du CAP .

