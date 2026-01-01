Vernissage exposition Addictions de François Ravard Le CAP Plérin
Vernissage exposition Addictions de François Ravard Le CAP Plérin vendredi 16 janvier 2026.
Vernissage exposition Addictions de François Ravard
Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-16 18:30:00
fin : 2026-01-16 20:00:00
2026-01-16
Nombreuses sont nos addictions, des plus douces aux plus terribles, des plaisirs coupables aux mauvaises habitudes…
Ravard se saisit de saynètes du quotidien pour rire de nos vices les plus tenaces, avec son cynisme et son regard amusé. Comme ses grands aînés, il parvient à mettre son aquarelle au service d’un imaginaire délicieusement drôle.
À déguster sans modération!
Exposition du 9 au 31 janvier sur les horaires d’ouvertures du CAP .
Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 86 00
