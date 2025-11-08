18H, ouverture des portes de The Planet* !

Pour cette première soirée, on vous a concocté un programme de folie !

On vous espère nombreux.ses à venir à The Planet*, que l’on a pensé comme un lieu de vie, de culture et d’échanges pour nos communautés.

Qui dit ouverture dit vernissage de l’exposition Æncrages !

Elle sera en présence de la photographe Teresa Suárez et de la tatoueuse Jess (expo que l’on a présentée dans la publication précédente).

La soirée s’ouvrira par un CONCERT :

@kimdee.music, artiste néo-soul présentera son univers musical issu des musiques afro-américaines (soul , jazz, blues etc.).

Elle interprètera des morceaux de ses deux EP Naked (2021), Puzzled (2023) ainsi que des reprises d’artistes qui l’inspire en solo violoncelle/voix.

De la douceur, de la joie et une bonne dose de soleil pour bien se préparer à l’hiver.

Après le live, DJ SET à 4 mains :

@__gmndp – Dernière née de la nuit parisienne, DJ transition a choisi comme sorcières marraines les maléfices de l’hyperpop, les sortilèges de l’eurodance et une goutte d’élixir techno.

@marguerite.du.trash – Entre Marguerite du Trash et Marguerite Duras, il n’y a qu’un pas et pourtant… Leur point commun ? Les deux sont obsedées par les homosexuel·les. Entre deux enregistrements de son podcast @lemasqueetlaplumedlq, Marguerite fait danser les amantes de la musique sur ses sets sensuels et groovy. Dansez, dit-elle !

ON A SUPER HÂTE DE VOUS Y CROISER

Galerie du Montparnasse, 55 rue Montparnasse, 75014 Paris

Entrée Libre – Accès PMR

Festival des Fiertés de @mairie14paris, @marie13paris et @mairie12paris

Merci au soutien de @mairie14paris !

Ce projet d’exposition a également été soutenu par @elc_lesbiancommunity et Fonds pour les Femmes en Méditerranée.

Le samedi 08 novembre 2025

de 18h00 à 00h00

gratuit Public adultes.

Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris