Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Architecture(s) nous invite à redéfinir notre vision de l’architecture, non seulement en tant qu’art de bâtir, mais aussi en tant que prisme par lequel nous appréhendons notre relation au monde.

Les Dominicaines vous invite au vernissage de sa nouvelle exposition temporaires intitulée Architectures.

[PROGRAMME]

– Ouverture au public de 14h30 à 18h Entrée gratuite

– Visite commentée de l’exposition à 17h

– Vernissage ouvert au public à 18h

L’espace culturel & artothèque Les Dominicaines organise, du 11 octobre au 13 décembre 2025, une exposition intitulée Architectures. Cette exposition explore la relation entre l’architecture réelle et l’architecture imaginaire, mettant en lumière comment ces deux dimensions influencent notre perception et notre façon d’habiter l’espace.

À travers les œuvres d’une dizaine d’artistes, principalement issues des collections du FRAC Normandie, l’exposition interroge le rôle de l’architecture dans notre quotidien. Dessins, sculptures, photographies et vidéos offrent des perspectives variées, transformant l’architecture en un terrain d’expérimentation artistique.

L’exposition invite ainsi le public à réfléchir sur la manière dont nous interagissons avec les espaces, qu’ils soient concrets ou issus de l’imaginaire, et à redéfinir notre vision de l’architecture comme un prisme pour appréhender le monde. .

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

English : Vernissage Exposition « Architectures »

Architecture(s) invites us to redefine our vision of architecture, not only as the art of building, but also as the prism through which we apprehend our relationship with the world.

German : Vernissage Exposition « Architectures »

Architecture(s) lädt uns ein, unsere Sicht auf die Architektur neu zu definieren, nicht nur als Kunst des Bauens, sondern auch als Prisma, durch das wir unsere Beziehung zur Welt begreifen.

Italiano :

Architecture(s) ci invita a ridefinire la nostra visione dell’architettura, non solo come arte del costruire, ma anche come prisma attraverso il quale vediamo il nostro rapporto con il mondo.

Espanol :

Arquitectura(s) nos invita a redefinir nuestra visión de la arquitectura, no sólo como el arte de construir, sino también como el prisma a través del cual vemos nuestra relación con el mundo.

