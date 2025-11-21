Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vernissage exposition Art en Stock MJCL Mourenx vendredi 21 novembre 2025.

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Découvrez les productions réalisées par le public, lors des ateliers proposés par des structures culturelles et des artistes locaux .   .

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69  aj.mjcl64@gmail.com

