Vernissage exposition Art en Stock MJCL Mourenx

Vernissage exposition Art en Stock

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Découvrez les productions réalisées par le public, lors des ateliers proposés par des structures culturelles et des artistes locaux . .

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69 aj.mjcl64@gmail.com

