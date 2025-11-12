VERNISSAGE EXPOSITION AU BORD DE L’EAU DE JOËL SALLES Soueich

VERNISSAGE EXPOSITION AU BORD DE L’EAU DE JOËL SALLES

SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne

Début : 2025-11-12 15:00:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Nouvelles photos sur nos murs

Au bord de l’eau de Joël Salles

Courante, bouillonnante, calme, en flaque ou en cascade, illuminée, dans l’ombre, l’eau se donne volontiers à photographier ; cette pêche à l’image est un corolaire de la photographie animalière en milieu naturel. .

English :

New photos on our walls

German :

Neue Fotos an unseren Wänden

Italiano :

Nuove foto sulle nostre pareti

Espanol :

Nuevas fotos en nuestras paredes

