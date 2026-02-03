Vernissage exposition Le Fraternel Doyenné Sud charente Barbezieux-Saint-Hilaire

Vernissage exposition Le Fraternel Doyenné Sud charente Barbezieux-Saint-Hilaire dimanche 29 mars 2026.

Vernissage exposition

Le Fraternel Doyenné Sud charente 1 rue Elie Vinet Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2026-03-29 12:00:00
fin : 2026-03-29

2026-03-29

Le Fraternel de Barbezieux a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition de Madame Jeanine Maurice.
English : Vernissage exposition

Le Fraternel de Barbezieux is pleased to invite you to the opening of Jeanine Maurice’s exhibition.

