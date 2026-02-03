Vernissage exposition Le Fraternel Doyenné Sud charente Barbezieux-Saint-Hilaire

Vernissage exposition

Le Fraternel Doyenné Sud charente 1 rue Elie Vinet Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Le Fraternel de Barbezieux a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition de Madame Jeanine Maurice.

Le Fraternel Doyenné Sud charente 1 rue Elie Vinet Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine

English : Vernissage exposition

Le Fraternel de Barbezieux is pleased to invite you to the opening of Jeanine Maurice’s exhibition.

