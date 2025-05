VERNISSAGE EXPOSITION CAMERA PHOTO CLUB BÉZIERS – Cazouls-lès-Béziers, 13 juin 2025 07:00, Cazouls-lès-Béziers.

Hérault

VERNISSAGE EXPOSITION CAMERA PHOTO CLUB BÉZIERS 26B Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Hérault

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-13

2025-06-13

RDV au Domaine Castan pour un vernissage convivial autour d cela photographie et du vin.

26B Avenue Jean Jaurès

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 54 45

English :

Meet us at Domaine Castan for a convivial vernissage featuring photography and wine.

German :

RDV in der Domaine Castan für eine gesellige Vernissage rund um Fotografie und Wein.

Italiano :

Incontriamoci al Domaine Castan per un vernissage conviviale per celebrare la fotografia e il vino.

Espanol :

Reúnase con nosotros en el Domaine Castan para disfrutar de un agradable vernissage en torno a la fotografía y el vino.

