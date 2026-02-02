Vernissage Exposition Casteljaloux

Vernissage Exposition

Café Associatif Le Grand Bain Casteljaloux

2026-02-05

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Vernissage exposition d’art, de Martin BEDFORD. Paysages, fleurs et une piscine en Gascogne .

Vous êtes invités à venir découvrir cette exposition lors d’un apéritif, un temps convivial en présence de l’artiste. .

Café Associatif Le Grand Bain Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26 legrandbain47@gmail.com

