Vernissage Exposition Casteljaloux jeudi 5 février 2026.
Café Associatif Le Grand Bain Casteljaloux Lot-et-Garonne
Vernissage exposition d’art, de Martin BEDFORD. Paysages, fleurs et une piscine en Gascogne .
Vous êtes invités à venir découvrir cette exposition lors d’un apéritif, un temps convivial en présence de l’artiste. .
Café Associatif Le Grand Bain Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26 legrandbain47@gmail.com
