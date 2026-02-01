Vernissage exposition céramique Mine d’art Dieulefit
Vernissage exposition céramique Mine d’art Dieulefit mercredi 4 février 2026.
Vernissage exposition céramique
Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 18:00:00
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
Céramique de Coline Cachard-Anja Marschall
.
Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86 laminedart@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ceramics by Coline Cachard-Anja Marschall
L’événement Vernissage exposition céramique Dieulefit a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux