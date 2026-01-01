Vernissage exposition Chaos en surface Le CAP Plérin
Vernissage exposition Chaos en surface Le CAP Plérin vendredi 16 janvier 2026.
Vernissage exposition Chaos en surface
Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 18:30:00
fin : 2026-01-16 20:00:00
Date(s) :
2026-01-16
Au menu de l’atelier des Arts Visuels de l’OPAC, une imagerie en dessus dessous, un cadre éclaté, l’abandon de l’horizontalité et de la verticalité, une ambiance de charivari qui n’est pas sans rappeler l’état du moment.
Exposition du 9 au 31 janvier 2026 .
Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 86 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vernissage exposition Chaos en surface Plérin a été mis à jour le 2026-01-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme