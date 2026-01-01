Vernissage exposition Chaos en surface Le CAP Plérin

Vernissage exposition Chaos en surface

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16 20:00:00

2026-01-16

Au menu de l’atelier des Arts Visuels de l’OPAC, une imagerie en dessus dessous, un cadre éclaté, l’abandon de l’horizontalité et de la verticalité, une ambiance de charivari qui n’est pas sans rappeler l’état du moment.

Exposition du 9 au 31 janvier 2026 .

+33 2 96 79 86 00

