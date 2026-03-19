Vernissage Exposition collective Enterrer le soleil

22 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Vernissage de la nouvelle exposition du Quadrilatère le 4 avril à partir de 15h Enterrer le soleil artistes et architectes racontent le monde souterrain .

Au programme de la journée

– visite des commissaires de l’exposition Alexandre Estaquet-Legrand et Lucy Hofbauer

– ateliers en famille

– expérience souterraine

– rafraichissements, café et gourmandises au Chambiges, le café boutique du Quadrilatère avec vue sur la cathédrale

– DJ ambiant avec Lysten en partenariat avec l’ASCA

Vernissage de la nouvelle exposition du Quadrilatère le 4 avril à partir de 15h Enterrer le soleil artistes et architectes racontent le monde souterrain .

Au programme de la journée

– visite des commissaires de l’exposition Alexandre Estaquet-Legrand et Lucy Hofbauer

– ateliers en famille

– expérience souterraine

– rafraichissements, café et gourmandises au Chambiges, le café boutique du Quadrilatère avec vue sur la cathédrale

– DJ ambiant avec Lysten en partenariat avec l’ASCA .

22 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 68 40 quadrilatere@beauvais.fr

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English :

Opening of the new Quadrilatère exhibition Burying the sun artists and architects recount the underground world on April 4 from 3pm.

The day’s program includes

– visit from exhibition curators Alexandre Estaquet-Legrand and Lucy Hofbauer

– family workshops

– underground experience

– refreshments, coffee and treats at Chambiges, the Quadrilatère’s boutique café overlooking the cathedral

– Ambient DJ with Lysten in partnership with ASCA

L’événement Vernissage Exposition collective Enterrer le soleil Beauvais a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis