Vernissage Exposition collective Enterrer le soleil Beauvais
Vernissage Exposition collective Enterrer le soleil Beauvais samedi 4 avril 2026.
Vernissage Exposition collective Enterrer le soleil
22 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 18:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Vernissage de la nouvelle exposition du Quadrilatère le 4 avril à partir de 15h Enterrer le soleil artistes et architectes racontent le monde souterrain .
Au programme de la journée
– visite des commissaires de l’exposition Alexandre Estaquet-Legrand et Lucy Hofbauer
– ateliers en famille
– expérience souterraine
– rafraichissements, café et gourmandises au Chambiges, le café boutique du Quadrilatère avec vue sur la cathédrale
– DJ ambiant avec Lysten en partenariat avec l’ASCA
Vernissage de la nouvelle exposition du Quadrilatère le 4 avril à partir de 15h Enterrer le soleil artistes et architectes racontent le monde souterrain .
Au programme de la journée
– visite des commissaires de l’exposition Alexandre Estaquet-Legrand et Lucy Hofbauer
– ateliers en famille
– expérience souterraine
– rafraichissements, café et gourmandises au Chambiges, le café boutique du Quadrilatère avec vue sur la cathédrale
– DJ ambiant avec Lysten en partenariat avec l’ASCA .
22 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 68 40 quadrilatere@beauvais.fr
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English :
Opening of the new Quadrilatère exhibition Burying the sun artists and architects recount the underground world on April 4 from 3pm.
The day’s program includes
– visit from exhibition curators Alexandre Estaquet-Legrand and Lucy Hofbauer
– family workshops
– underground experience
– refreshments, coffee and treats at Chambiges, the Quadrilatère’s boutique café overlooking the cathedral
– Ambient DJ with Lysten in partnership with ASCA
L’événement Vernissage Exposition collective Enterrer le soleil Beauvais a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis