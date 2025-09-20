Vernissage exposition collective l’Orbise Sumène
Vernissage exposition collective l’Orbise Sumène samedi 20 septembre 2025.
Vernissage exposition collective l’Orbise
La Cité, Pont d’Hérault Sumène Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-09-20 00:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Vernissage de l’exposition collective rassemblant une septentaine d’artistes hors normes venu/es de tous horizons.
.
La Cité, Pont d’Hérault Sumène 30440 Gard Occitanie +33 7 89 00 65 80
English :
Opening of the group exhibition featuring some seventy unusual artists from all horizons.
German :
Vernissage der Gruppenausstellung mit rund 70 außergewöhnlichen Künstlern aus aller Welt.
Italiano :
Inaugurazione della mostra collettiva con una settantina di artisti insoliti provenienti da tutto il mondo.
Espanol :
Inauguración de la exposición colectiva de unos setenta artistas insólitos de todo el mundo.
L’événement Vernissage exposition collective l’Orbise Sumène a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme Sud Cévennes