Vernissage exposition collective l’Orbise Sumène

Vernissage exposition collective l’Orbise Sumène samedi 20 septembre 2025.

Vernissage exposition collective l’Orbise

La Cité, Pont d’Hérault Sumène Gard

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 00:00:00

2025-09-20

Vernissage de l’exposition collective rassemblant une septentaine d’artistes hors normes venu/es de tous horizons.

La Cité, Pont d’Hérault Sumène 30440 Gard Occitanie +33 7 89 00 65 80

English :

Opening of the group exhibition featuring some seventy unusual artists from all horizons.

German :

Vernissage der Gruppenausstellung mit rund 70 außergewöhnlichen Künstlern aus aller Welt.

Italiano :

Inaugurazione della mostra collettiva con una settantina di artisti insoliti provenienti da tutto il mondo.

Espanol :

Inauguración de la exposición colectiva de unos setenta artistas insólitos de todo el mundo.

