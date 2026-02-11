Vernissage exposition Danser au cœur Troyes

Vernissage exposition Danser au cœur

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05 20:00:00

Date(s) :

2026-03-05

À travers le dessin, la peinture et la gravure, cette exposition invite à une exploration sensible de la matière et du mouvement. Les œuvres présentées, récentes comme plus anciennes, sont reliées par une même dynamique artistique où les formes oscillent entre abstraction et figuration.



Le corps humain y dialogue avec le végétal, révélant un lien fondamental au vivant, organique et indissociable. Le geste artistique s’ancre dans un retour aux sources une écoute attentive des sensations, une expression instinctive nourrie par l’imaginaire. Chaque création devient alors une forme de danse, guidée par un rythme intérieur, donnant corps à ce qui palpite et cherche à émerger. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

