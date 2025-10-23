Vernissage Exposition de Paul Camus Central Café Mesquer

Vernissage Exposition de Paul Camus Central Café Mesquer jeudi 23 octobre 2025.

Vernissage Exposition de Paul Camus

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 19:00:00

fin : 2025-10-23 20:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Soirée vernissage de l’exposition de peinture de l’Artiste Paul Camus.

Exposition jusqu’à noël au Central Café. .

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vernissage Exposition de Paul Camus Mesquer a été mis à jour le 2025-09-18 par ADT44