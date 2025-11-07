Vernissage Exposition de peinture Bernard FRAYSSE Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne
Vernissage Exposition de peinture Bernard FRAYSSE
Centre multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Venez assister au vernissage de l’exposition de peinture de Bernard Fraysse. Peintre autodidacte depuis de très nombreuses années, il a donné des cours lors de son parcours professionnel de soignant en hôpital et il continue aujourd’hui auprès d’associations, d’Ehpad, de colocations… Après la peinture à l’huile, il s’adonne aujourd’hui au pastel. .
Centre multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 20 60
English : Vernissage Exposition de peinture Bernard FRAYSSE
Join us for the opening of Bernard Fraysse’s painting exhibition. A self-taught painter for many years, he gave courses during his professional career as a hospital carer, and continues today with associations, Ehpad? After oil painting, he now turns to pastel.
German : Vernissage Exposition de peinture Bernard FRAYSSE
Kommen Sie zur Vernissage der Bilderausstellung von Bernard Fraysse. Er ist seit Jahren Autodidakt und hat während seiner beruflichen Laufbahn als Pfleger in Krankenhäusern Kurse gegeben. Heute arbeitet er weiterhin mit Vereinen und Altenheimen zusammen Nach der Ölmalerei widmet er sich heute der Pastellmalerei.
Italiano :
Partecipate all’inaugurazione della mostra di pittura di Bernard Fraysse. Pittore autodidatta da molti anni, ha tenuto corsi durante la sua carriera professionale di assistente ospedaliero e ora continua a collaborare con associazioni e con Ehpad? Dopo la pittura a olio, si dedica ora ai pastelli.
Espanol : Vernissage Exposition de peinture Bernard FRAYSSE
Asista a la inauguración de la exposición de pintura de Bernard Fraysse. Pintor autodidacta durante muchos años, impartió cursos durante su carrera profesional como cuidador hospitalario y ahora sigue colaborando con asociaciones y Ehpad? Después de pintar al óleo, ahora se dedica al pastel.
