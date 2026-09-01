Vernissage exposition de peinture Médiathèque Mirambeau
lundi 14 septembre 2026 · Médiathèque · Mirambeau
Informations pratiques
Mirambeau
Vernissage exposition de peinture
Médiathèque 9 avenue de la République Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 18:00:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Dans le cadre de la programmation culturelle des médiathèques se Haute-Saintonge
Lisa Ghalem Hachon expose ses tableaux à la Médiathèque
.
Médiathèque 9 avenue de la République Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 64 22 23 mediatheque.mairie@mirambeau17.fr
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English :
As part of the cultural program at the libraries in Haute-Saintonge
Lisa Ghalem Hachon is exhibiting her paintings at the library
L’événement Vernissage exposition de peinture Mirambeau a été mis à jour le 2026-09-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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