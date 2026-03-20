VERNISSAGE EXPOSITION DE PEINTURES chemin des gîtes Soueich
VERNISSAGE EXPOSITION DE PEINTURES chemin des gîtes Soueich mercredi 1 avril 2026.
VERNISSAGE EXPOSITION DE PEINTURES
chemin des gîtes SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 19:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Le SoueichKfé vous donne rendez-vous pour le vernissage de sa nouvelle exposition !
Vernissage de l’exposition de peintures
Entrée libre pour les adhérents Participation libre au chapeau
Adhésion 5 € pour la saison 2025-2026
Claudine et Philippe LEROY nous entraînent dans leurs paysages et leurs univers oniriques. .
chemin des gîtes SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
SoueichKfé invites you to the opening of its new exhibition!
L’événement VERNISSAGE EXPOSITION DE PEINTURES Soueich a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE