VERNISSAGE EXPOSITION DE PEINTURES chemin des gîtes Soueich

VERNISSAGE EXPOSITION DE PEINTURES chemin des gîtes Soueich mercredi 1 avril 2026.

VERNISSAGE EXPOSITION DE PEINTURES

chemin des gîtes SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 19:30:00
fin : 2026-04-01

Date(s) :
2026-04-01

Le SoueichKfé vous donne rendez-vous pour le vernissage de sa nouvelle exposition !
Vernissage de l’exposition de peintures

Entrée libre pour les adhérents Participation libre au chapeau
Adhésion 5 € pour la saison 2025-2026

Claudine et Philippe LEROY nous entraînent dans leurs paysages et leurs univers oniriques.   .

chemin des gîtes SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   soueichkfe@gmail.com

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English :

SoueichKfé invites you to the opening of its new exhibition!

L’événement VERNISSAGE EXPOSITION DE PEINTURES Soueich a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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