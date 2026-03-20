VERNISSAGE EXPOSITION DE PEINTURES chemin des gîtes Soueich

VERNISSAGE EXPOSITION DE PEINTURES

chemin des gîtes SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 19:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Le SoueichKfé vous donne rendez-vous pour le vernissage de sa nouvelle exposition !

Vernissage de l’exposition de peintures

Entrée libre pour les adhérents Participation libre au chapeau

Adhésion 5 € pour la saison 2025-2026

Claudine et Philippe LEROY nous entraînent dans leurs paysages et leurs univers oniriques. .

chemin des gîtes SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

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English :

SoueichKfé invites you to the opening of its new exhibition!

L’événement VERNISSAGE EXPOSITION DE PEINTURES Soueich a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE