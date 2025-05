Vernissage Exposition de photographies Auréllien THOUVENIN – Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne, 16 mai 2025 18:00, Miramont-de-Guyenne.

Lot-et-Garonne

Vernissage Exposition de photographies Auréllien THOUVENIN Centre multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 18:00:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Vernissage Venez découvrir l’exposition de photographies d’Aurélien Thouvenin sur les 80 ans de la Libération de la Gironde. Le but de cette exposition est de rendre hommages à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la Libération de la Gironde, de préserver leur mémoire…

Vernissage Venez découvrir l’exposition de photographies d’Aurélien Thouvenin sur les 80 ans de la Libération de la Gironde. Le but de cette exposition est de rendre hommages à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la Libération de la Gironde, de préserver leur mémoire et permettre aux nouvelles générations d’en apprendre plus sur leur département, leur région et leur pays. L’origine de cette exposition a vu le jour sur une erreur de GPS où l’artiste s’est retrouvé dans une impasse qui donne sur une petite forêt le long du chemin de fer, à Soulac-Sur-Mer. En se promenant dans cette forêt, il est tombé sur un bunker intact, cela l’a intrigué, il a donc entamé des recherches à la Bibliothèque et au musée de Bordeaux concernant l’histoire de ce bunker et de la Pointe-de-Grave. .

Centre multiculturel 14 Rue Martignac

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 41 06 82 aurelienthouveninpro@gmail.com

English : Vernissage Exposition de photographies Auréllien THOUVENIN

Vernissage Come and discover Aurélien Thouvenin’s photographic exhibition on the 80th anniversary of the Liberation of Gironde. The aim of this exhibition is to pay homage to all those who took part in the Liberation of Gironde, and to preserve their memory…

German : Vernissage Exposition de photographies Auréllien THOUVENIN

Vernissage Kommen Sie und entdecken Sie die Fotoausstellung von Aurélien Thouvenin über die 80 Jahre der Befreiung der Gironde. Ziel dieser Ausstellung ist es, alle Personen, die in irgendeiner Weise an der Befreiung der Gironde beteiligt waren, zu ehren, ihr Andenken zu bewahren…

Italiano :

Inaugurazione Venite a scoprire la mostra fotografica di Aurélien Thouvenin in occasione dell’80° anniversario della Liberazione della Gironda. L’obiettivo di questa mostra è quello di rendere omaggio a tutti coloro che hanno partecipato in qualsiasi modo alla Liberazione della Gironda e di conservarne la memoria…

Espanol :

Inauguración Venga a descubrir la exposición de fotografías de Aurélien Thouvenin con motivo del 80 aniversario de la Liberación de Gironda. El objetivo de esta exposición es rendir homenaje a todos aquellos que participaron de alguna manera en la Liberación de Gironda, y preservar su memoria…

L’événement Vernissage Exposition de photographies Auréllien THOUVENIN Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-05-13 par OT du Pays de Lauzun