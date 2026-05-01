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Vernissage exposition de verre, de bois et de papier Les jardins de ty glaz. Plonéour-Lanvern

Vernissage exposition de verre, de bois et de papier Les jardins de ty glaz. Plonéour-Lanvern dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Les jardins de ty glaz.

Adresse : 6 Lieu-dit Kerhuel

Ville : 29720 Plonéour-Lanvern

Département : Finistère

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Plonéour-Lanvern

Vernissage exposition de verre, de bois et de papier

Les jardins de ty glaz. 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Vernissage de l’exposition au Ty Cozy des jardins de ty glaz.   .

Les jardins de ty glaz. 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 84 15 61 97 

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English : Vernissage exposition de verre, de bois et de papier

L’événement Vernissage exposition de verre, de bois et de papier Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN

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