Vernissage exposition de verre, de bois et de papier Les jardins de ty glaz. Plonéour-Lanvern

Plonéour-Lanvern

Vernissage exposition de verre, de bois et de papier

Les jardins de ty glaz. 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Vernissage de l’exposition au Ty Cozy des jardins de ty glaz. .

Les jardins de ty glaz. 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 84 15 61 97

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English : Vernissage exposition de verre, de bois et de papier

L’événement Vernissage exposition de verre, de bois et de papier Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN