VERNISSAGE EXPOSITION DESSINS DE BABOUCAN MAISON DE LA TERRE Poucharramet

VERNISSAGE EXPOSITION DESSINS DE BABOUCAN

MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Baboucan est une artiste pluridisciplinaire basée à Toulouse. Son travail d’illustration s’inscrit dans un parcours hybride, nourri par des expériences multiples le journalisme, la radio, la restauration, le militantisme, et la création collective. Ces chemins entremêlés façonnent une pratique art

Baboucan est une artiste pluridisciplinaire basée à Toulouse. Son travail d’illustration s’inscrit dans un parcours hybride, nourri par des expériences multiples le journalisme, la radio, la restauration, le militantisme, et la création collective. Ces chemins entremêlés façonnent une pratique artistique ancrée dans le réel, attentive aux récits invisibilisés, aux gestes du quotidien et aux formes de résistance sensibles.

Le dessin est pour elle un espace de narration et de respiration. Ses illustrations donnent naissance à des mondes peuplés de figures hybrides, de corps en transformation et de paysages intérieurs, où se croisent douceur, étrangeté et engagement discret. Influencée par le vivant, l’écologie politique et les mythologies personnelles, Baboucan développe une esthétique intuitive, organique, traversée par une tendresse radicale et une attention particulière aux liens — entre les êtres, les disciplines et les histoires.

En parallèle de son travail visuel, Baboucan est profondément liée à la musique et au son. Elle est à l’origine de plusieurs projets musicaux Baboucan & the Fine Asses, trio de groove pop à l’énergie solaire et collective ; Baba Chiki, duo de pop d’eau douce ; et Bleu Yuzü, projet aux formes plus expérimentales et narratives. Ces projets nourrissent son rapport au rythme, à la voix et à la composition, et irriguent son travail d’illustration, pensé comme une partition visuelle.

La radio et le documentaire sonore ont également occupé également une place importante dans sa pratique, prolongeant son goût pour l’écoute, la parole et le récit. Qu’il s’agisse d’images, de sons ou de textes, Baboucan cherche à créer des espaces où l’on peut ralentir, se relier et imaginer d’autres manières d’habiter le monde.

Attachée aux environnements autogérés, aux lieux hybrides et aux dynamiques collectives, elle conçoit la création comme un acte politique au sens large un geste de soin, de partage et d’émancipation, à la fois intime et profondément collectif. .

MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Baboucan is a multidisciplinary artist based in Toulouse. Her illustration work is part of a hybrid path, nourished by multiple experiences: journalism, radio, catering, activism and collective creation. These intertwined paths shape her art practice

L’événement VERNISSAGE EXPOSITION DESSINS DE BABOUCAN Poucharramet a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE