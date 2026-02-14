Vernissage Exposition – Dessins manga par Cojeval, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Vernissage Exposition – Dessins manga par Cojeval Dimanche 12 avril, 17h30 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit, entrée libre

Exposition – Dessins manga par Cojeval

Cojeval est un jeune et talentueux artiste autodidacte d’Issy-les-Moulineaux. Au collège, passionné de manga et d’anime, il a commencé à trouver son style en travaillant l’aquarelle et en utilisant les feutres à l’alcool.

Ses oeuvres et dessins sont inspirés en partie des films du légendaire studio Ghibli mais aussi de divers anime en tous genres comme Beastars mais aussi One Piece. Ces inspirations se retrouvent dans ses créations.

Corentin Foret – dit Cojeval – est aujourd’hui adulte et a déjà exposé ses oeuvres à deux reprises. Il nous offre en ce mois d’avril une exposition inédite, composées de ses toutes dernières créations, que le public pourra découvrir en musique, celle qu’il écoute pour se concentrer et trouver son inspiration et qui permettra de s’immerger dans son univers artistique.

Tout public. Entrée libre.

Du samedi 11 avril au dimanche 3 mai

Vernissage le dimanche 12 avril à 17h30

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 Implanté dans l'éco-quartier du Fort d'Issy et installé dans d'anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d'Issy-les-Moulineaux géré par l'association CLAVIM. Il s'agit d'un équipement d'animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d'expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d'échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Venez découvrir l’univers manga de Cojeval, un artiste isséen talentueux, dans une exposition mêlant dessins et musique ! CLAVIM Temps des cerises

© Cojeval