Vernissage exposition espace créacteurs Galerie d’art des créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye
Vernissage exposition espace créacteurs Galerie d’art des créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye mercredi 20 mai 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Vernissage exposition espace créacteurs
Galerie d’art des créacteurs 6 rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 11:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
La galerie d’art les Créacteurs en Puisaye accueille le vernissage des artistes Hubert d’Arodes (infiniment bois) et Lucie Damond ( tissage) pour une exposition . .
Galerie d’art des créacteurs 6 rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté creacteurs.contacts@gmail.com
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English : Vernissage exposition espace créacteurs
L’événement Vernissage exposition espace créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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