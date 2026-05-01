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Vernissage exposition espace créacteurs Galerie d’art des créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye

Vernissage exposition espace créacteurs Galerie d’art des créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Galerie d'art des créacteurs

Adresse : 6 rue de la Roche

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Vernissage exposition espace créacteurs

Galerie d’art des créacteurs 6 rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 11:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

La galerie d’art les Créacteurs en Puisaye accueille le vernissage des artistes Hubert d’Arodes (infiniment bois) et Lucie Damond ( tissage) pour une exposition .   .

Galerie d’art des créacteurs 6 rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   creacteurs.contacts@gmail.com

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English : Vernissage exposition espace créacteurs

L’événement Vernissage exposition espace créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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