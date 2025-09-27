Vernissage exposition et concert Hors Loge Najac
Vernissage exposition et concert Hors Loge Najac samedi 27 septembre 2025.
Vernissage exposition et concert Hors Loge
11 rue de la Loge Najac Aveyron
Début : Samedi 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Exposition de sérigraphie d’Orélien Venchiarutti, repas et concerts
Repas sur place 5€
Concerts
Edgard Deception (Garage pop, Paris)
Telomante (electro ambiant, Mascarpone, Lot)
Sténopé (Mix Vinyle, Najac) .
11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com
English :
Screen-printing exhibition by Orélien Venchiarutti, meals and concerts
German :
Siebdruckausstellung von Orélien Venchiarutti, Essen und Konzerte
Italiano :
Mostra di serigrafie di Orélien Venchiarutti, pasti e concerti
Espanol :
Exposición de serigrafías de Orélien Venchiarutti, comidas y conciertos
