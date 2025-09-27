Vernissage exposition et concert Hors Loge Najac

Vernissage exposition et concert Hors Loge Najac samedi 27 septembre 2025.

Vernissage exposition et concert Hors Loge

11 rue de la Loge Najac Aveyron

Début : Samedi 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Exposition de sérigraphie d’Orélien Venchiarutti, repas et concerts

Repas sur place 5€

Concerts

Edgard Deception (Garage pop, Paris)

Telomante (electro ambiant, Mascarpone, Lot)

Sténopé (Mix Vinyle, Najac) .

11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com

English :

Screen-printing exhibition by Orélien Venchiarutti, meals and concerts

German :

Siebdruckausstellung von Orélien Venchiarutti, Essen und Konzerte

Italiano :

Mostra di serigrafie di Orélien Venchiarutti, pasti e concerti

Espanol :

Exposición de serigrafías de Orélien Venchiarutti, comidas y conciertos

