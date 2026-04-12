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Vernissage exposition et veilllée conte Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit

Vernissage exposition et veilllée conte Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Musée du Protestantisme Dauphinois

Adresse : BP 17

Ville : 26220 Dieulefit

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Dieulefit

Vernissage exposition et veilllée conte

Musée du Protestantisme Dauphinois BP 17 Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Prendre racines, hommes et plantes en exil sera inaugurée le samedi 12 avril à 17h00.
Suivi d’une Veillée conte à 18h00 L’exil des huguenots du Dauphiné , conté par Élisabeth Blanchard
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Musée du Protestantisme Dauphinois BP 17 Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33  mdpd@wanadoo.fr

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English :

the exhibition Prendre racines, hommes et plantes en exil will be inaugurated on Saturday April 12 at 5:00 pm.
Followed by a storytelling vigil at 6:00 pm: L’exil des huguenots du Dauphiné , narrated by Élisabeth Blanchard

L’événement Vernissage exposition et veilllée conte Dieulefit a été mis à jour le 2025-03-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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