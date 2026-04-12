Vernissage exposition et veilllée conte Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit
Vernissage exposition et veilllée conte Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit dimanche 12 avril 2026.
Dieulefit
Vernissage exposition et veilllée conte
Musée du Protestantisme Dauphinois BP 17 Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Prendre racines, hommes et plantes en exil sera inaugurée le samedi 12 avril à 17h00.
Suivi d’une Veillée conte à 18h00 L’exil des huguenots du Dauphiné , conté par Élisabeth Blanchard
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Musée du Protestantisme Dauphinois BP 17 Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33 mdpd@wanadoo.fr
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English :
the exhibition Prendre racines, hommes et plantes en exil will be inaugurated on Saturday April 12 at 5:00 pm.
Followed by a storytelling vigil at 6:00 pm: L’exil des huguenots du Dauphiné , narrated by Élisabeth Blanchard
L’événement Vernissage exposition et veilllée conte Dieulefit a été mis à jour le 2025-03-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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