Vernissage exposition et veilllée conte Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit

Dieulefit

Vernissage exposition et veilllée conte

Musée du Protestantisme Dauphinois BP 17 Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Prendre racines, hommes et plantes en exil sera inaugurée le samedi 12 avril à 17h00.

Suivi d’une Veillée conte à 18h00 L’exil des huguenots du Dauphiné , conté par Élisabeth Blanchard

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Musée du Protestantisme Dauphinois BP 17 Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33 mdpd@wanadoo.fr

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English :

the exhibition Prendre racines, hommes et plantes en exil will be inaugurated on Saturday April 12 at 5:00 pm.

Followed by a storytelling vigil at 6:00 pm: L’exil des huguenots du Dauphiné , narrated by Élisabeth Blanchard

L’événement Vernissage exposition et veilllée conte Dieulefit a été mis à jour le 2025-03-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux