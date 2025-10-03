Vernissage – exposition Etienne Abellanet Médiathèque Denis Diderot Espira-de-l’Agly
Vernissage – exposition Etienne Abellanet Médiathèque Denis Diderot Espira-de-l’Agly vendredi 3 octobre 2025.
Vernissage – exposition Etienne Abellanet Vendredi 3 octobre, 18h30 Médiathèque Denis Diderot Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T19:30:00
Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T19:30:00
Exposition d’Étienne Abellanet
La médiathèque D. Diderot accueille tout le mois d’octobre une exposition des œuvres d**’Étienne Abellanet**. Venez découvrir son univers artistique à travers ses créations, mêlant technique et sensibilité, qui invitent à l’observation et à la réflexion.
Une occasion unique d’admirer des œuvres originales et de s’immerger dans le regard singulier de l’artiste.
Médiathèque Denis Diderot Impasse Teulière, 66600 Espira-de-l’Agly Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie 0430444830 https://www.espira.com/culture/ Médiathèque Denis DIDEROT – Maison du savoir Impasse Teulière, Espira-de-l’Agly, France
Exposition d’Étienne Abellanet
Etienne ABELLANET