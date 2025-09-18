Vernissage exposition « Filles » Photographies de Mathilde Fraysse La Cour des Arts Tulle

La Cour des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Vernissage d’exposition « Filles » Photographies de Mathilde Fraysse en présence de l’artiste.

Pour Filles, Mathilde Fraysse réunit des travaux réalisés depuis les années 2000.

L’exposition débute avec la série des Autoportraits filmés, sortes de selfies anachroniques. Elle se poursuit avec des extraits de Portraits-Maisons, Femmes-Chambres, et son travail plus récent : Diaportraits.

Mathilde Fraysse interroge nos représentations mentales, notre rapport au monde, toujours par le biais de l’émotion visuelle. Le portrait est une constante dans son travail, tout comme l’attachement aux lieux, intérieurs ou extérieurs.

Elle travaille de manière intuitive et esthétique pour ensuite rejoindre une réflexion sociale et artistique. Ses photographies, le plus souvent des portraits, montrent comment les lieux et les personnes participent à la création d’une narration, d’un intime inconnu. .

La Cour des Arts 2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

