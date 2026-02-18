vernissage Exposition Habiter La Filature quartier Bitola Champbeauvert Épinal
La Filature quartier Bitola Champbeauvert 8 bis rue Christophe Denis Épinal Vosges
Vendredi 2026-03-06 18:00:00
2026-05-08 12:00:00
Exposition née d’un partenariat entre la maison d’architecture de Lorraine, La Conserverie, lieu d’archives photographiques et deux structures de la Ville d’Épinal La Maison Romaine, siège de la direction de la culture et du patrimoine et La Filature, nouveau bâtiment des archives municipales.
Horaires d’ouverture de la Filature Lundi et vendredi 9h 12h 13h30 17h
Mardi, mercredi et jeudi 9h 12hTout public
La Filature quartier Bitola Champbeauvert 8 bis rue Christophe Denis Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 51 72
English :
This exhibition is the result of a partnership between the Maison d’Architecture de Lorraine, La Conserverie, a photographic archive, and two structures belonging to the town of Épinal: La Maison Romaine, headquarters of the Department of Culture and Heritage, and La Filature, the new municipal archive building.
La Filature opening hours: Monday and Friday 9am 12pm 1:30pm 5pm
Tuesday, Wednesday and Thursday: 9am 12pm
