Vernissage Exposition hors les murs « Octopoda » Pont-l’Évêque 3 juillet 2025 18:00

Calvados

Vernissage Exposition hors les murs « Octopoda » 58 Rue Saint-Michel Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-03 19:30:00

Date(s) :

2025-07-03

En lien avec l’exposition Polymorphe présentée aux Dominicaines de Pont-l’Évêque, l’artiste touche à tout Nicolas Barrome Forgues propose une exposition événement inédite dans la ville de Pont-l’Évêque du 3 juillet au 21 septembre.

VERNISSAGE OUVERT AU PUBLIC JEUDI 3 JUILLET 18H

Jardin de l’Hôtel de Ville de Pont-l’Évêque 58 rue Saint-Michel.

L’exposition gratuite en accès libre permettra aux visiteurs de découvrir l’univers de l’artiste à travers plusieurs approches plastiques, une diversité de techniques et de médiums. Elle présentera également des œuvres nées de collaborations avec l’artiste américain Bill Kennedy (Inflatabill) et la menuisière-ébéniste alsacienne Julia Marotel.

Une exposition surprenante, pop et ludique.

Cette exposition offrira une expérience interactive et divertissante.. À l’aide d’une application mobile et en toute autonomie, vous pourrez mener l’enquête pour retrouver les créatures fantastiques qui se sont évadées de l’exposition Polymorphe présentée aux Dominicaines ! Des créatures surprenantes, pop et colorées prendront place dans la ville de Pont-l’Évêque, avec notamment deux œuvres monumentales l’une sera installée dans le jardin de l’Hôtel de Ville, tandis que l’autre prendra position au niveau du pont de la Place Jean Bureau. Surprise assurée !

En lien avec l’exposition Polymorphe présentée aux Dominicaines de Pont-l’Évêque, l’artiste touche à tout Nicolas Barrome Forgues propose une exposition événement inédite dans la ville de Pont-l’Évêque du 3 juillet au 21 septembre.

VERNISSAGE OUVERT AU PUBLIC JEUDI 3 JUILLET 18H

Jardin de l’Hôtel de Ville de Pont-l’Évêque 58 rue Saint-Michel.

L’exposition gratuite en accès libre permettra aux visiteurs de découvrir l’univers de l’artiste à travers plusieurs approches plastiques, une diversité de techniques et de médiums. Elle présentera également des œuvres nées de collaborations avec l’artiste américain Bill Kennedy (Inflatabill) et la menuisière-ébéniste alsacienne Julia Marotel.

Une exposition surprenante, pop et ludique.

Cette exposition offrira une expérience interactive et divertissante.. À l’aide d’une application mobile et en toute autonomie, vous pourrez mener l’enquête pour retrouver les créatures fantastiques qui se sont évadées de l’exposition Polymorphe présentée aux Dominicaines ! Des créatures surprenantes, pop et colorées prendront place dans la ville de Pont-l’Évêque, avec notamment deux œuvres monumentales l’une sera installée dans le jardin de l’Hôtel de Ville, tandis que l’autre prendra position au niveau du pont de la Place Jean Bureau. Surprise assurée ! .

58 Rue Saint-Michel

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

English : Vernissage Exposition hors les murs « Octopoda »

In conjunction with the Polymorphe exhibition at the Dominicaines de Pont-l?Évêque, the versatile artist Nicolas Barrome Forgues presents a new exhibition event in the town of Pont-l?Évêque from July 3 to September 21.

VERNISSAGE OPEN TO THE PUBLIC THURSDAY JULY 3 6PM

Jardin de l’Hôtel de Ville de Pont-l’Évêque 58 rue Saint-Michel.

This free, open-access exhibition will enable visitors to discover the artist?s world through a variety of plastic approaches, techniques and media. It will also feature works created in collaboration with American artist Bill Kennedy (Inflatabill) and Alsatian woodworker Julia Marotel.

A surprising, pop and playful exhibition.

This exhibition offers an interactive and entertaining experience… With the help of a mobile app, you’ll be able to independently investigate the fantastic creatures that have escaped from the Polymorph exhibition at the Dominicaines! Surprising, pop and colorful creatures will take up residence in the town of Pont-l?Évêque, with two monumental works in particular: one will be installed in the garden of the Hôtel de Ville, while the other will take up position on the Place Jean Bureau bridge. Surprise guaranteed!

German : Vernissage Exposition hors les murs « Octopoda »

In Verbindung mit der Ausstellung Polymorphe, die in den Dominikanerinnen von Pont-l’Évêque gezeigt wurde, präsentiert der Allround-Künstler Nicolas Barrome Forgues vom 3. Juli bis zum 21. September eine noch nie dagewesene Event-Ausstellung in der Stadt Pont-l’Évêque.

VERNISSAGE FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT DONNERSTAG, 3. JULI 18 UHR

Jardin de l’Hôtel de Ville de Pont-l’Évêque 58 rue Saint-Michel.

Die kostenlose Ausstellung mit freiem Zugang ermöglicht es den Besuchern, die Welt des Künstlers durch mehrere plastische Ansätze, eine Vielfalt an Techniken und Medien zu entdecken. Sie zeigt auch Werke, die in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Künstler Bill Kennedy (Inflatabill) und der elsässischen Tischlerin Julia Marotel entstanden sind.

Eine überraschende, poppige und spielerische Ausstellung.

Diese Ausstellung wird ein interaktives und unterhaltsames Erlebnis bieten. Mithilfe einer mobilen App können Sie selbstständig nach fantastischen Kreaturen suchen, die aus der Ausstellung Polymorphe in den Dominikanerinnen entflohen sind! Überraschende, poppige und farbenfrohe Kreaturen werden in der Stadt Pont-l’Évêque ihren Platz finden, darunter zwei monumentale Werke: Eines wird im Garten des Rathauses aufgestellt, während das andere auf der Brücke des Place Jean Bureau seinen Platz einnehmen wird. Überraschung garantiert!

Italiano :

In concomitanza con la mostra Polymorphe presso i Dominicaines de Pont-l’Évêque, il poliedrico artista Nicolas Barrome Forgues allestisce una nuova mostra nella città di Pont-l’Évêque dal 3 luglio al 21 settembre.

INAUGURAZIONE APERTA AL PUBBLICO GIOVEDÌ 3 LUGLIO ORE 18.00

Jardin de l’Hôtel de Ville de Pont-l’Évêque 58 rue Saint-Michel.

Questa mostra gratuita permetterà ai visitatori di scoprire il mondo dell’artista attraverso una varietà di approcci plastici, tecniche e media. Saranno esposte anche opere realizzate in collaborazione con l’artista americano Bill Kennedy (Inflatabill) e con la falegnameria alsaziana Julia Marotel.

Una mostra sorprendente, pop e giocosa.

Questa mostra offre un’esperienza interattiva e divertente. Con l’aiuto di un’applicazione mobile, potrete andare alla ricerca, in completa autonomia, delle fantastiche creature fuggite dalla mostra Polymorph alle Dominicaines! Creature sorprendenti, pop e colorate invaderanno la città di Pont-l’Évêque, con due opere monumentali in particolare: una sarà installata nel giardino dell’Hôtel de Ville, mentre l’altra prenderà posto sul ponte di Place Jean Bureau. Sorpresa garantita!

Espanol :

Paralelamente a la exposición Polymorphe en las Dominicaines de Pont-l’Évêque, el polifacético artista Nicolas Barrome Forgues presenta una nueva exposición en la ciudad de Pont-l’Évêque, del 3 de julio al 21 de septiembre.

INAUGURACIÓN ABIERTA AL PÚBLICO JUEVES 3 DE JULIO 18.00 H

Jardin de l’Hôtel de Ville de Pont-l’Évêque 58 rue Saint-Michel.

Esta exposición gratuita permitirá a los visitantes descubrir el universo del artista a través de diversos enfoques plásticos, técnicas y soportes. También presentará obras creadas en colaboración con el artista estadounidense Bill Kennedy (Inflatabill) y la ebanista alsaciana Julia Marotel.

Una exposición sorprendente, pop y lúdica.

Esta exposición ofrece una experiencia interactiva y lúdica. Con la ayuda de una aplicación móvil, podrá emprender una búsqueda totalmente autónoma de las criaturas fantásticas que se han escapado de la exposición Polymorph de las Dominicaines Criaturas sorprendentes, pop y coloridas tomarán la ciudad de Pont-l’Évêque, con dos obras monumentales en particular: una se instalará en el jardín del Hôtel de Ville, mientras que la otra se situará en el puente de la Place Jean Bureau. ¡Sorpresa garantizada!

L’événement Vernissage Exposition hors les murs « Octopoda » Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme