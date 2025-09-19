Vernissage exposition « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle » Saugues
Vernissage exposition « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle » Saugues vendredi 19 septembre 2025.
Vernissage exposition « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle »
Maison Communautaire, place du 11 novembre Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 10:00:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Vernissage de l’exposition « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle ».
.
Maison Communautaire, place du 11 novembre Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 38 ot.saugues@rivesduhautallier.fr
English :
Opening of the exhibition « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle ».
German :
Vernissage der Ausstellung « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle » (Die Bestie von Gévaudan aus der Sicht des 21. Jahrhunderts).
Italiano :
Inaugurazione della mostra « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle ».
Espanol :
Inauguración de la exposición « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle ».
L’événement Vernissage exposition « La bête du Gévaudan vue au XXIème siècle » Saugues a été mis à jour le 2025-08-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier