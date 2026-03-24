Vernissage exposition Le littoral sur écoute Route de la Corniche Hendaye
Vernissage exposition Le littoral sur écoute Route de la Corniche Hendaye samedi 4 avril 2026.
Vernissage exposition Le littoral sur écoute
Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Programme de l’après-midi:
14h00 14h30 Accueil café.
14h30 15h00 Allocutions de Jacqueline Riquier, Présidente du CPIE Littoral Basque et de Laurent Bordes, Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
15h00 15h45 Présentation en déambulation de l’exposition, en compagnie de plusieurs représentants du collectif de chercheurs et d’artistes (Denis Morichon, Julie Besombes, Simon Baert, Benjamin Meaker…). .
Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
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English : Vernissage exposition Le littoral sur écoute
L’événement Vernissage exposition Le littoral sur écoute Hendaye a été mis à jour le 2026-03-22 par Hendaye Tourisme & Commerce
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