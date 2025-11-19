Vernissage exposition Le songe d’une pie 59 square Charles Dullin Rennes

Vernissage exposition Le songe d’une pie 59 square Charles Dullin Rennes Mercredi 19 novembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Vernissage de l’exposition Le songe d’une pie de l’artiste Florence Novembre

Par Tout Artiste a le plaisir de vous présenter son exposition automnale : Le songe d’une pie, un mobile poétique de Florence Novembre.

À quoi rêvent les pies ? Au cœur d’une installation faite de branchages, l’artiste vient y suspendre des objets collecté : rouages, verre, jeux de lumières, matières inattendues ou incongruités, c’est tout une collection qui vient orner l’espace pour l’interroger, aussi bien que le temps. Jouant avec la revalorisation plus que la récupération, Florence Novembre crée ici un paysage un peu tordu, une échappée dans un mobile grand format, auquel le public sera invité à suspendre quelques objets lors du vernissage mercredi 19 novembre à 18h.

Le Songe d’une pie – Exposition visible du 12 novembre au 5 décembre 2025

Par Tout Artiste – 59 square Charles Dullin, 35 Rennes (métro Henri Fréville, bus C3 arrêt Champs Manceaux) – Accès PMR

Avec le soutien de la ville de Rennes, la Caf d’Ille et Vilaine, ANCT (agence nationale de la cohésion des territoires), le Ministère Jeunesse et sport.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T20:00:00.000+01:00

59 square Charles Dullin 35200 Rennes Ille-et-Vilaine