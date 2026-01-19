Vernissage exposition Le Tour du monde en 80 cartes postales Baud

Vernissage exposition Le Tour du monde en 80 cartes postales

3 Avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Après la belle exposition Bistrot et cartes postales, le musée a souhaité ouvrir plus largement ses collections hors Bretagne . Cette année c’est un Tour du monde en 80 cartes postales que nous vous proposons. Aux commandes Thomas Daveluy, pilote artistique, vous fera traverser continents et cultures au fil d’images et de récits venant de différents coins du monde.

Clin d’œil affectueux à Jules Verne et Nellie Bly, journaliste du début du XXe siècle, cette installation immersive vous invite à suivre l’exploratrice baldivienne Rozenn Le Louarn lors de son incroyable voyage entre 1900 et 1901, en Asie, en Amérique, en Europe et en Afrique, mais aussi dans l’Atlantide… et jusqu’à la Lune !

Êtes-vous prêts pour embarquer ?

18h30 sur inscription Gratuit. .

3 Avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne

English :

