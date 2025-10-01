Vernissage exposition « Les réalités de l’exil » Troyes
Vernissage exposition « Les réalités de l’exil » Troyes mercredi 1 octobre 2025.
Vernissage exposition « Les réalités de l’exil »
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 08:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
Date(s) :
2025-10-01
Ceux que l’on appelle les migrants, les réfugiés, les exilés sont avant tout des femmes et des hommes qui se sont résolus un jour à quitter leur pays natal pour un autre. À travers cette exposition, la Ligue de l’enseignement et ses associations affiliées présentent des parcours de vie.
Réalisée en collaboration avec Mot à Mot, Défi-DELf, Thème Radio et le photographe Philippe Rappeneau, elle invite à porter un autre regard sur l’exil, en mettant en lumière la richesse et la diversité des parcours.
Visible du 01 au 31 octobre 2025 au Rucher Créatif !
Vernissage le mardi 07 octobre à 18h30 — Gratuit Entrée libre .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vernissage exposition « Les réalités de l’exil » Troyes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne