Vernissage + Exposition « Monstres et Gribouillis » Marjolaine Leray Bibliothèque L’Ecole Buissonière Loireauxence

Vernissage + Exposition « Monstres et Gribouillis » Marjolaine Leray Bibliothèque L’Ecole Buissonière Loireauxence mercredi 15 octobre 2025.

Vernissage + Exposition « Monstres et Gribouillis » Marjolaine Leray

Bibliothèque L’Ecole Buissonière 20 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 18:00:00

fin : 2025-10-17 19:30:00

Date(s) :

2025-10-15 2025-10-17

Du 15 octobre au 22 novembre venez découvrir des originaux de Marjolaine Leray dans la bibliothèque de Varades

Qu’ils soient rigolos ou effrayants, littéraire ou cinématographique, dans le placard ou sous le lit… les monstres sont extraordinaires et surprenants ! Marjolaine Leray, fait naitre des héros, sensibles et drôles, pour casser quelques mythes. Dracula, la créature de Frankenstein, redécouvrons ces montres, inventons les nôtres et préparons-nous à une « monstrueuse » année !

Du 15 octobre au 22 novembre découvrez une sélection d’originaux de 5 albums de l’illustratrice, dont le petit dernier « Les aventures (pas sages) de la Baba Yaga » paru cet été aux éditions du Seuil.

Le 17 octobre à 18h venez au vernissage de l’exposition et rencontrez l’illustratrice, profitez d’une visite guidée et de la possibilité d’une dédicace .

Bibliothèque L’Ecole Buissonière 20 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

English :

From October 15 to November 22, discover originals by Marjolaine Leray in the Varades library

German :

Vom 15. Oktober bis zum 22. November entdecken Sie Originale von Marjolaine Leray in der Bibliothek von Varades

Italiano :

Dal 15 ottobre al 22 novembre, venite a scoprire gli originali di Marjolaine Leray nella biblioteca di Varades

Espanol :

Del 15 de octubre al 22 de noviembre, venga a descubrir originales de Marjolaine Leray en la biblioteca Varades

L’événement Vernissage + Exposition « Monstres et Gribouillis » Marjolaine Leray Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis