Vernissage exposition Palette ouverte Médiathèque La Mémo Monein

Vernissage exposition Palette ouverte

Médiathèque La Mémo 16 Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Venez rencontrer les artistes de cette exposition qui vous inviterons à découvrir leurs œuvres. .

Médiathèque La Mémo 16 Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 31 30

English : Vernissage exposition Palette ouverte

